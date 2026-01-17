flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1869 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1869 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1869 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Aureo & Calicó, S.L.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,055,891

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1869
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Średnia cena (PROOF):55000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1869 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (105)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1869 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 766 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 55 000 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1869 A na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanXF
Cena
100 $
Cena w walucie aukcji 85 EUR
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Inasta - 10 września 2025
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanVF
Cena
28 $
Cena w walucie aukcji 24 EUR
Francja 5 franków 1869 A na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 A na aukcji 17 Auctions - 15 czerwca 2025
Francja 5 franków 1869 A na aukcji 17 Auctions - 15 czerwca 2025
Sprzedawca17 Auctions
Data15 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Rare Coins - 18 kwietnia 2025
SprzedawcaRare Coins
Data18 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Künker - 21 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data21 marca 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 23 lutego 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data23 lutego 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Negrini - 23 lutego 2025
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Negrini - 23 lutego 2025
SprzedawcaNegrini
Data23 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1869 A na aukcji ibercoin - 18 grudnia 2024
Sprzedawcaibercoin
Data18 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji BAC - 10 grudnia 2024
SprzedawcaBAC
Data10 grudnia 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 25 października 2024
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 25 października 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data25 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Coins NB - 14 września 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 września 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Stack's - 12 września 2024
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
Francja 5 franków 1869 A na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1869 A na aukcji BAC - 25 czerwca 2024
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2024
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1869 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1869 Napoleon III ze znakiem A wynosi 150 USD dla emisji obiegowej oraz 55000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1869 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1869 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1869 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1869 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1869 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne