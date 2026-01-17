flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1862 "Typ 1861-1870". Bez mennicy (Francja, Napoleon III)

Odmiana: Bez mennicy

Awers monety - 5 franków 1862 "Typ 1861-1870" Bez mennicy - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1862 "Typ 1861-1870" Bez mennicy - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1862
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:940 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1862 "Typ 1861-1870" Bez mennicy - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (12)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1862 . Bez mennicy. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 977 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 5 marca 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1862 na aukcji cgb.fr - 6 grudnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 grudnia 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
1522 $
Cena w walucie aukcji 1450 EUR
Francja 5 franków 1862 na aukcji Chaponnière - 18 października 2020
SprzedawcaChaponnière
Data18 października 2020
StanF
Cena
Francja 5 franków 1862 na aukcji Stephen Album - 14 września 2019
SprzedawcaStephen Album
Data14 września 2019
StanVF30 ICCS
Cena
400 $
Cena w walucie aukcji 400 USD
Francja 5 franków 1862 na aukcji cgb.fr - 10 września 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data10 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1862 na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1862 na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1862 na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1862 na aukcji Boule - 9 grudnia 2016
SprzedawcaBoule
Data9 grudnia 2016
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 na aukcji ICE - 7 grudnia 2013
SprzedawcaICE
Data7 grudnia 2013
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 na aukcji Jean ELSEN - 15 czerwca 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data15 czerwca 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1862 na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1862 na aukcji Heritage - 21 września 2008
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1862 z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1862 Napoleon III wynosi 940 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1862?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1862 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1862?

Aby sprzedać 5 franków 1862, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

