FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1857 A "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1857 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1857 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC93,406

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1857
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:480 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1857 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1857 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 616 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3600 EUR. Licytacja odbyła się 29 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1857 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanF
Cena
254 $
Cena w walucie aukcji 240 EUR
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanVF20
Cena
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanVF25
Cena
499 $
Cena w walucie aukcji 450 EUR
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanVF25
Cena
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Heritage - 12 stycznia 2023
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Heritage - 12 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data12 stycznia 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1857 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1857 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Jean ELSEN - 7 grudnia 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data7 grudnia 2019
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1857 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Boule - 9 grudnia 2016
SprzedawcaBoule
Data9 grudnia 2016
StanF
Cena
Francja 5 franków 1857 A na aukcji iNumis - 8 grudnia 2014
SprzedawcaiNumis
Data8 grudnia 2014
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1857 A na aukcji ICE - 7 grudnia 2013
SprzedawcaICE
Data7 grudnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2012
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Numis.be - 19 maja 2012
SprzedawcaNumis.be
Data19 maja 2012
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1857 A na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1857 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1857 Napoleon III ze znakiem A wynosi 480 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1857 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1857 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1857 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1857 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

