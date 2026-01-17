flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1855 BB "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1855 BB "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1855 BB "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC786,052

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1855
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:75 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1855 BB "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (56)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1855 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 143 z aukcji Chaponnière & Firmenich SA której łączna cena osiągnęła 3500 CHF. Licytacja odbyła się 5 lipca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Ibrahim's Collectibles - 21 grudnia 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data21 grudnia 2025
StanVF
Cena
54 $
Cena w walucie aukcji 46 EUR
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Antivm Numismatica - 14 grudnia 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data14 grudnia 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Aureo & Calicó - 28 maja 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
62 $
Cena w walucie aukcji 55 EUR
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Ghiglione - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaGhiglione
Data5 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Aureo & Calicó - 22 stycznia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8 listopada 2024
SprzedawcaNMV Nederlandsche Muntenveiling
Data8 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Inasta - 15 listopada 2023
SprzedawcaInasta
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Rhenumis - 13 września 2023
SprzedawcaRhenumis
Data13 września 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Inasta - 26 kwietnia 2023
SprzedawcaInasta
Data26 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 24 marca 2023
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data24 marca 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Auctiones - 19 marca 2023
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Katz - 30 października 2022
SprzedawcaKatz
Data30 października 2022
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Numisor - 20 października 2022
SprzedawcaNumisor
Data20 października 2022
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji WCN - 25 sierpnia 2022
SprzedawcaWCN
Data25 sierpnia 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Coins NB - 19 marca 2022
SprzedawcaCoins NB
Data19 marca 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 BB na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1855 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1855 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 75 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1855 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1855 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1855 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1855 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

