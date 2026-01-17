flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1867 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1867 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1867 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC6,586,442

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:70 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1867 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (229)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1867 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 373 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 8500 CHF. Licytacja odbyła się 22 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Aste - 7 stycznia 2026
SprzedawcaAste
Data7 stycznia 2026
StanAU
Cena
292 $
Cena w walucie aukcji 250 EUR
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 grudnia 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data17 grudnia 2025
StanXF
Cena
42 $
Cena w walucie aukcji 150 PLN
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Karamitsos - 14 grudnia 2025
SprzedawcaKaramitsos
Data14 grudnia 2025
StanAU
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Wójcicki - 25 listopada 2025
SprzedawcaWójcicki
Data25 listopada 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Katz - 23 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data23 listopada 2025
StanAU
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji AURORA - 20 listopada 2025
SprzedawcaAURORA
Data20 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Numismática Leilões - 20 listopada 2025
SprzedawcaNumismática Leilões
Data20 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji BAC - 18 listopada 2025
SprzedawcaBAC
Data18 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanUNC
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Tauler & Fau - 30 października 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data30 października 2025
StanUNC
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Rio de la Plata - 19 września 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data19 września 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 września 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 września 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Bertolami - 17 września 2025
SprzedawcaBertolami
Data17 września 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanVF
Cena
******
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data21 stycznia 2026
StanXF
Do aukcji
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data21 stycznia 2026
StanVF
Do aukcji
Francja 5 franków 1867 A na aukcji Aureo & Calicó - 29 stycznia 2026
SprzedawcaAureo & Calicó
Data29 stycznia 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1867 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1867 Napoleon III ze znakiem A wynosi 70 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1867 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1867 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1867 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1867 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
