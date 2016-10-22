5 franków 1855 A "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga25 g
- Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
- Średnica37 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC4,075,121
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał5 franków
- Rok1855
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1855 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 760 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 11 000 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2016.
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1855 A z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1855 Napoleon III ze znakiem A wynosi 110 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1855 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1855 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1855 i znakiem A?
Aby sprzedać 5 franków 1855 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.