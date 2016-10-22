flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1855 A "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1855 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1855 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Burgan Numismatique - Maison Florange

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,075,121

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1855
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1855 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (161)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1855 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 760 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 11 000 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Pegasus Auctions - 30 listopada 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 listopada 2025
StanUNC
Cena
139 $
Cena w walucie aukcji 120 EUR
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanXF
Cena
244 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Francja 5 franków 1855 A na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Monnaies d'Antan - 24 maja 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data24 maja 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji SHENBERG AUCTION - 30 marca 2025
SprzedawcaSHENBERG AUCTION
Data30 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Aureo & Calicó - 22 stycznia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Coin Cabinet - 26 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 listopada 2024
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Nomisma Aste - 17 listopada 2024
SprzedawcaNomisma Aste
Data17 listopada 2024
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji GINZA - 16 listopada 2024
SprzedawcaGINZA
Data16 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Auction World - 20 października 2024
SprzedawcaAuction World
Data20 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 czerwca 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 czerwca 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanVF30
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanVF30
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 maja 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data24 maja 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 A na aukcji Coins NB - 30 marca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data30 marca 2024
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1855 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1855 Napoleon III ze znakiem A wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1855 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1855 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1855 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1855 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

