flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1856 BB "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1856 BB "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1856 BB "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,223,387

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1856 BB "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (51)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1856 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 582 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 550 EUR. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanVF
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanXF
Cena
255 $
Cena w walucie aukcji 220 EUR
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Leu - 18 października 2025
SprzedawcaLeu
Data18 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Aureo & Calicó - 22 stycznia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Coins NB - 19 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data19 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 25 maja 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 maja 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Tauler & Fau - 12 marca 2024
SprzedawcaTauler & Fau
Data12 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Zöttl - 3 grudnia 2023
SprzedawcaZöttl
Data3 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Künker - 22 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Coinhouse - 18 grudnia 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data18 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Gärtner - 17 października 2022
SprzedawcaGärtner
Data17 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Münzen Gut-Lynt - 27 marca 2022
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data27 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 5 marca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Jean ELSEN - 10 grudnia 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data10 grudnia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Teutoburger - 9 grudnia 2021
SprzedawcaTeutoburger
Data9 grudnia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Katz - 28 listopada 2021
SprzedawcaKatz
Data28 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Rauch - 11 czerwca 2021
SprzedawcaRauch
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Katz - 20 grudnia 2020
SprzedawcaKatz
Data20 grudnia 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1856 BB na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1856 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1856 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1856 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1856 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1856 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1856 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1856 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne