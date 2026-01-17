flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1859 A "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1859 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1859 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,365

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1859
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:19000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1859 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1859 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 464 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 45 000 CHF. Licytacja odbyła się 20 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1859 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
7040 $
Cena w walucie aukcji 6000 EUR
Francja 5 franków 1859 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji FARRANDO - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaFARRANDO
Data11 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
9569 $
Cena w walucie aukcji 8500 EUR
Francja 5 franków 1859 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS61 NGC
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji Künker - 1 lutego 2024
SprzedawcaKünker
Data1 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanAU50
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji Monnaies d'Antan - 17 listopada 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 listopada 2018
StanF
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanDETAILS GENI
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji Palombo - 20 października 2018
SprzedawcaPalombo
Data20 października 2018
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1859 A na aukcji iNumis - 26 maja 2011
SprzedawcaiNumis
Data26 maja 2011
StanMS63 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1859 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1859 Napoleon III ze znakiem A wynosi 19000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1859 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1859 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1859 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1859 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

