FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1867 BB "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1867 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1867 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,223,870

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:50 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1867 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (164)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1867 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 26 z aukcji Warin Global Investments której łączna cena osiągnęła 1500 EUR. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
159 $
Cena w walucie aukcji 159 USD
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Karamitsos - 2 listopada 2025
SprzedawcaKaramitsos
Data2 listopada 2025
StanXF
Cena
37 $
Cena w walucie aukcji 32 EUR
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 października 2025
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 października 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 października 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Aureo & Calicó - 18 września 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 września 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Aureo & Calicó - 18 września 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 września 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Bertolami - 17 września 2025
SprzedawcaBertolami
Data17 września 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Klondike Auction - 14 września 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data14 września 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Klondike Auction - 14 września 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data14 września 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Inasta - 10 września 2025
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Via - 25 sierpnia 2025
SprzedawcaVia
Data25 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data20 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Rio de la Plata - 13 czerwca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Russiancoin - 29 maja 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data29 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1867 BB na aukcji Artemide Kunstauktionen - 1 lutego 2026
SprzedawcaArtemide Kunstauktionen
Data1 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1867 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1867 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 50 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1867 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1867 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1867 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1867 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

