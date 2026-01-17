flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1864 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1864 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1864 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Burgan Numismatique - Maison Florange

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC32,168

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1864
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1864 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1864 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30503 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 16 800 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Rossini - 26 listopada 2025
SprzedawcaRossini
Data26 listopada 2025
StanVF
Cena
486 $
Cena w walucie aukcji 420 EUR
Francja 5 franków 1864 A na aukcji TMAJK sro - 16 maja 2024
Francja 5 franków 1864 A na aukcji TMAJK sro - 16 maja 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data16 maja 2024
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Auction World - 16 października 2022
SprzedawcaAuction World
Data16 października 2022
StanMS64 PCGS
Cena
3098 $
Cena w walucie aukcji 461000 JPY
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanSP66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
Francja 5 franków 1864 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2018
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1864 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1864 A na aukcji iNumis - 21 października 2011
SprzedawcaiNumis
Data21 października 2011
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1864 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1864 Napoleon III ze znakiem A wynosi 4900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1864 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1864 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1864 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1864 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1864 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne