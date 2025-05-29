flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1868 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1868 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1868 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC6,633,998

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:55 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1868 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (233)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1868 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 482 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 3200 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1868 A na aukcji London Coin Centre Inc. - 11 stycznia 2026
SprzedawcaLondon Coin Centre Inc.
Data11 stycznia 2026
StanXF
Cena
70 CAD
Cena w walucie aukcji 70 CAD
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanAU
Cena
60 $
Cena w walucie aukcji 51 EUR
Francja 5 franków 1868 A na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
SprzedawcaInasta
Data26 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 października 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 października 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Inasta - 1 lipca 2025
SprzedawcaInasta
Data1 lipca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji WCN - 26 czerwca 2025
SprzedawcaWCN
Data26 czerwca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Mowbray Collectables - 24 czerwca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data24 czerwca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Auctiones - 15 czerwca 2025
SprzedawcaAuctiones
Data15 czerwca 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji WCN - 12 czerwca 2025
SprzedawcaWCN
Data12 czerwca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 A na aukcji WCN - 29 maja 2025
SprzedawcaWCN
Data29 maja 2025
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1868 A na aukcji Coins.ee - 20 stycznia 2026
SprzedawcaCoins.ee
Data20 stycznia 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1868 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1868 Napoleon III ze znakiem A wynosi 55 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1868 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1868 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1868 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1868 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
