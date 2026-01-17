flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1852 A (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1852 A - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1852 A - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC16,166,664

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1852
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:310 USD
Średnia cena (PROOF):8300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1852 A - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (800)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1852 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21178 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 24 000 USD. Licytacja odbyła się 6 sierpnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Frühwald - 10 stycznia 2026
SprzedawcaFrühwald
Data10 stycznia 2026
StanXF
Cena
81 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 42 EUR
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 21 grudnia 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data21 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Thesaurus - 10 grudnia 2025
SprzedawcaThesaurus
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Erwin Dietrich - 7 grudnia 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data7 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Pegasus Auctions - 30 listopada 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 listopada 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Höhn - 16 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Grün - 12 listopada 2025
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Numisbalt - 9 listopada 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Klondike Auction - 29 października 2025
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Klondike Auction - 29 października 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data29 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Russiancoin - 2 października 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data2 października 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Coins NB - 27 września 2025
SprzedawcaCoins NB
Data27 września 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Stephen Album - 21 września 2025
SprzedawcaStephen Album
Data21 września 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Inasta - 10 września 2025
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 A na aukcji Nomisma - 27 stycznia 2026
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1852 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1852 Napoleon III ze znakiem A wynosi 310 USD dla emisji obiegowej oraz 8300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1852 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1852 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1852 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1852 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

