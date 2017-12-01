flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1855 D "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1855 D "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1855 D "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC490,895

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1855
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaLyon
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1855 D "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (20)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1855 ze znakiem D. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 839 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 11 000 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1855 D na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Aste - 8 maja 2025
SprzedawcaAste
Data8 maja 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Aureo & Calicó - 22 stycznia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 45 EUR
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Via - 4 listopada 2024
SprzedawcaVia
Data4 listopada 2024
StanVF
Cena
76 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Aste - 19 września 2024
SprzedawcaAste
Data19 września 2024
StanF
Cena
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Chaponnière - 18 października 2020
SprzedawcaChaponnière
Data18 października 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Coinhouse - 29 marca 2020
SprzedawcaCoinhouse
Data29 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji WAG - 6 października 2019
SprzedawcaWAG
Data6 października 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Katz - 26 września 2019
SprzedawcaKatz
Data26 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Künker - 26 czerwca 2019
SprzedawcaKünker
Data26 czerwca 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji cgb.fr - 9 kwietnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data9 kwietnia 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 marca 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 D na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Teutoburger - 25 lutego 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data25 lutego 2017
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 D na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Höhn - 25 października 2014
SprzedawcaHöhn
Data25 października 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Höhn - 3 maja 2014
SprzedawcaHöhn
Data3 maja 2014
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1855 D na aukcji Goldberg - 31 maja 2006
SprzedawcaGoldberg
Data31 maja 2006
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1855 D na aukcji UBS - 27 stycznia 2004
SprzedawcaUBS
Data27 stycznia 2004
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1855 D z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1855 Napoleon III ze znakiem D wynosi 1300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1855 z literami D?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1855 z literami D opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1855 i znakiem D?

Aby sprzedać 5 franków 1855 D, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

