5 franków 1869 BB "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1869 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1869 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC9,596,966

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1869
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1869 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (300)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1869 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24189 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2640 USD. Licytacja odbyła się 22 grudnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji London Coin Centre Inc. - 11 stycznia 2026
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji London Coin Centre Inc. - 11 stycznia 2026
SprzedawcaLondon Coin Centre Inc.
Data11 stycznia 2026
StanXF
Cena
100 CAD
Cena w walucie aukcji 100 CAD
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
2640 $
Cena w walucie aukcji 2640 USD
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data11 grudnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data11 grudnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data11 grudnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data11 grudnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data11 grudnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Heritage - 11 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data11 grudnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Thesaurus - 10 grudnia 2025
SprzedawcaThesaurus
Data10 grudnia 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
SprzedawcaStack's
Data4 listopada 2025
StanXF45 NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Tauler & Fau - 30 października 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Tauler & Fau - 30 października 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data30 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Sima Srl - 25 października 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Sima Srl - 25 października 2025
SprzedawcaSima Srl
Data25 października 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji San Martino - 22 października 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji San Martino - 22 października 2025
SprzedawcaSan Martino
Data22 października 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data21 stycznia 2026
StanXF
Do aukcji
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 25 stycznia 2026
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 25 stycznia 2026
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 25 stycznia 2026
SprzedawcaSHENBERG AUCTION
Data25 stycznia 2026
StanAU
Do aukcji
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 25 stycznia 2026
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 25 stycznia 2026
Francja 5 franków 1869 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 25 stycznia 2026
SprzedawcaSHENBERG AUCTION
Data25 stycznia 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1869 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1869 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1869 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1869 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1869 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1869 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

