FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1858 A "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1858 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1858 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC26,790

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1858
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Średnia cena (PROOF):3400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1858 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1858 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 695 z aukcji Maître Wattebled której łączna cena osiągnęła 4200 EUR. Licytacja odbyła się 26 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data4 sierpnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
1599 $
Cena w walucie aukcji 1400 EUR
Francja 5 franków 1858 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS62 PCGS
Cena
2156 $
Cena w walucie aukcji 2000 EUR
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Künker - 22 marca 2024
SprzedawcaKünker
Data22 marca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanF
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji WAG - 9 października 2022
SprzedawcaWAG
Data9 października 2022
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanMS62 NGC
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Monedalia.es - 30 listopada 2021
SprzedawcaMonedalia.es
Data30 listopada 2021
StanVF20 NGC
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Monnaies d'Antan - 17 listopada 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 listopada 2018
StanVF30 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanF
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Boule - 9 grudnia 2016
SprzedawcaBoule
Data9 grudnia 2016
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanPROOF
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji iNumis - 4 czerwca 2013
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2013
StanF
Cena
Francja 5 franków 1858 A na aukcji Künker - 14 marca 2007
SprzedawcaKünker
Data14 marca 2007
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1858 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1858 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1900 USD dla emisji obiegowej oraz 3400 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1858 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1858 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1858 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1858 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

