FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1865 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1865 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1865 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC24,577

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1865
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1865 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1865 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 778 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 5110 EUR. Licytacja odbyła się 7 czerwca 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1865 A na aukcji Palombo - 27 marca 2024
SprzedawcaPalombo
Data27 marca 2024
StanMS64 NGC
Cena
5311 $
Cena w walucie aukcji 4800 CHF
Francja 5 franków 1865 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS62 PCGS
Cena
2580 $
Cena w walucie aukcji 2200 EUR
Francja 5 franków 1865 A na aukcji Künker - 22 czerwca 2016
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 A na aukcji Künker - 24 czerwca 2015
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2015
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 A na aukcji Heritage - 1 października 2013
Francja 5 franków 1865 A na aukcji Heritage - 1 października 2013
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2013
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1865 A na aukcji Jean ELSEN - 11 grudnia 2010
SprzedawcaJean ELSEN
Data11 grudnia 2010
StanBrak oceny
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1865 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1865 Napoleon III ze znakiem A wynosi 3300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1865 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1865 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1865 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1865 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

