FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1852 BB (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1852 BB - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1852 BB - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC41,377

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1852
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1852 BB - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1852 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21031 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6325 USD. Licytacja odbyła się 4 stycznia 2009.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
220 $
Cena w walucie aukcji 190 EUR
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Roschberg Mynthandel AS - 5 października 2025
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Roschberg Mynthandel AS - 5 października 2025
SprzedawcaRoschberg Mynthandel AS
Data5 października 2025
StanMS62
Cena
381 $
Cena w walucie aukcji 3800 NOK
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji iBelgica - 12 grudnia 2024
SprzedawcaiBelgica
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Stack's - 31 października 2024
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 2 czerwca 2024
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji SHENBERG AUCTION - 2 czerwca 2024
SprzedawcaSHENBERG AUCTION
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji iBelgica - 21 czerwca 2023
SprzedawcaiBelgica
Data21 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 czerwca 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 czerwca 2022
StanVF35
Cena
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Chaponnière - 18 października 2020
SprzedawcaChaponnière
Data18 października 2020
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Soler y Llach - 17 grudnia 2019
SprzedawcaSoler y Llach
Data17 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Palombo - 20 października 2018
SprzedawcaPalombo
Data20 października 2018
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji MDC Monaco - 2 grudnia 2016
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 grudnia 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji V. GADOURY - 6 grudnia 2014
SprzedawcaV. GADOURY
Data6 grudnia 2014
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Numis.be - 19 maja 2013
SprzedawcaNumis.be
Data19 maja 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji iNumis - 25 marca 2011
SprzedawcaiNumis
Data25 marca 2011
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
Francja 5 franków 1852 BB na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2009
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1852 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1852 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1852 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1852 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1852 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1852 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
