5 franków 1870 BB "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga25 g
- Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
- Średnica37 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC2,054,764
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał5 franków
- Rok1870
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaStrasburg
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 483 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 3000 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 BB z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 200 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 z literami BB?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem BB?
Aby sprzedać 5 franków 1870 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.