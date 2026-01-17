flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1870 BB "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1870 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1870 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,054,764

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1870
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1870 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (157)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 483 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 3000 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 grudnia 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data17 grudnia 2025
StanVF
Cena
39 $
Cena w walucie aukcji 140 PLN
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data17 grudnia 2025
StanVF
Cena
39 $
Cena w walucie aukcji 140 PLN
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanXF
Cena
115 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Höhn - 15 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data15 listopada 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Stephen Album - 21 września 2025
SprzedawcaStephen Album
Data21 września 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Aureo & Calicó - 18 września 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Nomisma - 3 lipca 2025
SprzedawcaNomisma
Data3 lipca 2025
StanVF
Cena
SprzedawcaNomisma
Data3 lipca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Rio de la Plata - 13 czerwca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji BAC - 27 maja 2025
SprzedawcaBAC
Data27 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji BAC - 14 stycznia 2025
SprzedawcaBAC
Data14 stycznia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Rare Coins - 20 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data20 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Aureo & Calicó - 10 grudnia 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data10 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 listopada 2024
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1870 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

