5 franków 1870 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1870 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1870 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: VL Nummus

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC6,620,297

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1870
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:430 USD
Średnia cena (PROOF):19000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1870 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (320)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30505 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 30 000 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
53 $
Cena w walucie aukcji 45 EUR
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
900 $
Cena w walucie aukcji 900 USD
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Schulman - 18 grudnia 2025
SprzedawcaSchulman
Data18 grudnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Antivm Numismatica - 14 grudnia 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Bolaffi - 5 grudnia 2025
SprzedawcaBolaffi
Data5 grudnia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Oslo Myntgalleri - 23 listopada 2025
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data23 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1870 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Stephen Album - 21 września 2025
SprzedawcaStephen Album
Data21 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 września 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 września 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Bertolami - 17 września 2025
SprzedawcaBertolami
Data17 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Karamitsos - 14 września 2025
SprzedawcaKaramitsos
Data14 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1870 A na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 Napoleon III ze znakiem A wynosi 430 USD dla emisji obiegowej oraz 19000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1870 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

