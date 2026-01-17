flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1866 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1866 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1866 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC37,893

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:410 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1866 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (32)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1866 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 558 z aukcji FARRANDO której łączna cena osiągnęła 1000 EUR. Licytacja odbyła się 9 kwietnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1866 A na aukcji FARRANDO - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaFARRANDO
Data11 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
1126 $
Cena w walucie aukcji 1000 EUR
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 31 stycznia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data31 stycznia 2025
StanXF45
Cena
613 $
Cena w walucie aukcji 590 EUR
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanVF30
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanXF45
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 25 lutego 2024
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data25 lutego 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 5 marca 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data5 marca 2023
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Jean ELSEN - 9 grudnia 2022
SprzedawcaJean ELSEN
Data9 grudnia 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Nomisma - 27 listopada 2022
SprzedawcaNomisma
Data27 listopada 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 czerwca 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 czerwca 2022
StanVF35
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Münzenonline - 26 listopada 2021
SprzedawcaMünzenonline
Data26 listopada 2021
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Olivier Goujon - 23 listopada 2021
SprzedawcaOlivier Goujon
Data23 listopada 2021
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Olivier Goujon - 19 listopada 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data19 listopada 2019
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji iNumis - 5 czerwca 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 czerwca 2018
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Busso Peus - 3 listopada 2017
SprzedawcaBusso Peus
Data3 listopada 2017
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1866 A na aukcji Boule - 9 grudnia 2016
SprzedawcaBoule
Data9 grudnia 2016
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1866 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1866 Napoleon III ze znakiem A wynosi 410 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1866 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1866 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1866 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1866 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

