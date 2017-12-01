flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1863 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1863 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1863 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC14,997

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1863
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1863 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1863 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 849 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 6000 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
3600 $
Cena w walucie aukcji 3600 USD
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
3600 $
Cena w walucie aukcji 3600 USD
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji iNumis - 9 maja 2022
SprzedawcaiNumis
Data9 maja 2022
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Gärtner - 8 lutego 2019
SprzedawcaGärtner
Data8 lutego 2019
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2018
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Jean ELSEN - 12 marca 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data12 marca 2016
StanF
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Numis.be - 24 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data24 listopada 2012
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji iNumis - 19 października 2012
SprzedawcaiNumis
Data19 października 2012
StanF
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanF
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji iNumis - 21 października 2011
SprzedawcaiNumis
Data21 października 2011
StanF
Cena
******
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Heritage - 1 czerwca 2007
Francja 5 franków 1863 A na aukcji Heritage - 1 czerwca 2007
SprzedawcaHeritage
Data1 czerwca 2007
StanMS63 NGC
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1863 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1863 Napoleon III ze znakiem A wynosi 2400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1863 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1863 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1863 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1863 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

