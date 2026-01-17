flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1862 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1862 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1862 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC27,819

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1862
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1862 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (24)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1862 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 776 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 8605 EUR. Licytacja odbyła się 7 czerwca 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 14 listopada 2024
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data14 listopada 2024
StanVF
Cena
296 $
Cena w walucie aukcji 280 EUR
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Auctiones - 17 grudnia 2023
SprzedawcaAuctiones
Data17 grudnia 2023
StanVF
Cena
288 $
Cena w walucie aukcji 250 CHF
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 23 października 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data23 października 2023
StanVF35
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanMS63
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Numisor - 15 lutego 2022
SprzedawcaNumisor
Data15 lutego 2022
StanAU58 NGC
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Jean ELSEN - 15 czerwca 2019
SprzedawcaJean ELSEN
Data15 czerwca 2019
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Olivier Goujon - 20 listopada 2018
SprzedawcaOlivier Goujon
Data20 listopada 2018
StanF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2018
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji iNumis - 5 czerwca 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 czerwca 2018
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji iNumis - 10 października 2017
SprzedawcaiNumis
Data10 października 2017
StanF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji iNumis - 7 marca 2017
SprzedawcaiNumis
Data7 marca 2017
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Boule - 9 grudnia 2016
SprzedawcaBoule
Data9 grudnia 2016
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Jean ELSEN - 14 marca 2015
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 marca 2015
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji Künker - 12 marca 2015
SprzedawcaKünker
Data12 marca 2015
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1862 A na aukcji ICE - 7 grudnia 2013
SprzedawcaICE
Data7 grudnia 2013
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1862 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1862 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1862 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1862 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1862 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1862 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
