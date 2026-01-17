flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1854 A "Typ 1854-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1854 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1854 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC10,615

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1700 USD
Średnia cena (PROOF):7100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1854 A "Typ 1854-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (49)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1854 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 577 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 7000 EUR. Licytacja odbyła się 14 listopada 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS62 NGC
Cena
1525 $
Cena w walucie aukcji 1300 EUR
Francja 5 franków 1854 A na aukcji VINCHON - 21 maja 2025
SprzedawcaVINCHON
Data21 maja 2025
StanXF
Cena
508 $
Cena w walucie aukcji 450 EUR
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanF
Cena
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Künker - 29 września 2023
SprzedawcaKünker
Data29 września 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Florange - 18 stycznia 2023
SprzedawcaFlorange
Data18 stycznia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji V. GADOURY - 15 października 2022
SprzedawcaV. GADOURY
Data15 października 2022
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Künker - 29 września 2020
SprzedawcaKünker
Data29 września 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Künker - 19 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanPF62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2019
Francja 5 franków 1854 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2019
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2019
StanAU58 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1700 USD dla emisji obiegowej oraz 7100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1854 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne