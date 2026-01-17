flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1861 A "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1861 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1861 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC22,098

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1861
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6600 USD
Średnia cena (PROOF):22000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1861 A "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (47)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1861 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2174 z aukcji Auction World której łączna cena osiągnęła 7 200 000 JPY. Licytacja odbyła się 20 stycznia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanSP62 PCGS
Cena
40800 $
Cena w walucie aukcji 40800 USD
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanMS60
Cena
1743 $
Cena w walucie aukcji 1490 EUR
Francja 5 franków 1861 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS63
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji GINZA - 16 listopada 2024
SprzedawcaGINZA
Data16 listopada 2024
StanPF63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanVF30
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanVF30
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji SINCONA - 17 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data17 maja 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji SINCONA - 19 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data19 maja 2022
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Palombo - 22 stycznia 2022
SprzedawcaPalombo
Data22 stycznia 2022
StanMS66 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2022
StanPF64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Heritage - 7 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2021
StanMS62 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Numismatica Genevensis - 19 listopada 2019
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data19 listopada 2019
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Heritage - 16 stycznia 2019
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2019
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2018
StanMS66 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2018
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Auction World - 15 lipca 2018
SprzedawcaAuction World
Data15 lipca 2018
StanMS66 NGC
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji Künker - 18 czerwca 2018
SprzedawcaKünker
Data18 czerwca 2018
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1861 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanMS64 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1861 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1861 Napoleon III ze znakiem A wynosi 6600 USD dla emisji obiegowej oraz 22000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1861 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1861 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1861 i znakiem A?

Aby sprzedać 5 franków 1861 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

