5 franków 1868 BB "Typ 1861-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 5 franków 1868 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 5 franków 1868 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC12,090,112

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał5 franków
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:80 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1868 BB "Typ 1861-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (421)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1868 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5562 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1955 USD. Licytacja odbyła się 3 lutego 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Russiancoin - 15 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data15 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
75 $
Cena w walucie aukcji 5900 RUB
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanVF
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Aste - 8 stycznia 2026
SprzedawcaAste
Data8 stycznia 2026
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Rare Coins - 19 grudnia 2025
SprzedawcaRare Coins
Data19 grudnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Rio de la Plata - 19 grudnia 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data19 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Schulman - 18 grudnia 2025
SprzedawcaSchulman
Data18 grudnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji ibercoin - 17 grudnia 2025
Sprzedawcaibercoin
Data17 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 grudnia 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data17 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Russiancoin - 11 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data11 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji WCN - 27 listopada 2025
SprzedawcaWCN
Data27 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Srebrna Uncja - 25 listopada 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data25 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Katz - 23 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data23 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Numedux - 25 października 2025
SprzedawcaNumedux
Data25 października 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Sima Srl - 25 października 2025
SprzedawcaSima Srl
Data25 października 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji San Martino - 22 października 2025
SprzedawcaSan Martino
Data22 października 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19 października 2025
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data19 października 2025
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Artemide Kunstauktionen - 1 lutego 2026
SprzedawcaArtemide Kunstauktionen
Data1 lutego 2026
StanXF
Do aukcji
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji
Francja 5 franków 1868 BB na aukcji Inasta - 11 lutego 2026
SprzedawcaInasta
Data11 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1868 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1868 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 80 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1868 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1868 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1868 i znakiem BB?

Aby sprzedać 5 franków 1868 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

