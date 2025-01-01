FrancePeriod:1775-1940 1775-1940
Silver coins 5 Francs of Third Republic - France
5 Francs 1870-1871No Motto
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1870A64,00001471870K544,30911291871K629,666061
5 Francs 1870With Motto
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1870A1,185,1000353
5 Francs 1870-1889Hercules
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1870A261,000-0901871ABee237,906-0451871ATrident256,410-02081871K74,609-0661872A158,908-01161872K20,994-0111873A26,974,890-011931873K3,852,855-0541874A7,999,202-01931874K4,000,000-0801875A13,338,560-03061875K1,661,440-0391876A8,800,000-13741876K1,732,263-0481877A2,631,994-01531877K660,863-0301878A1,154300131878K363,130-0531889A-2005
