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Нассау
1809
Монеты Нассау 1809 года
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Золотые монеты
Дукат 1809
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
81
Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)
Талер 1809 L
Дубовая ветвь
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
33
Талер 1809 L
Пальмовая ветвь
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
7
Полталера 1809 L
Средняя цена
1400 $
Продажи
1
32
20 крейцеров 1809 L
Средняя цена
590 $
Продажи
0
31
10 крейцеров 1809 L
Средняя цена
650 $
Продажи
0
13
Серебряные монеты (Фридрих Август)
Талер 1809 L
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
6
Талер 1809 L
Дубовая ветвь
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
15
Полталера 1809 L
Средняя цена
980 $
Продажи
0
45
20 крейцеров 1809
Средняя цена
200 $
Продажи
0
20
20 крейцеров 1809 L
Средняя цена
120 $
Продажи
0
72
20 крейцеров 1809
Средняя цена
640 $
Продажи
0
15
20 крейцеров 1809 L
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
8
10 крейцеров 1809 L
Средняя цена
590 $
Продажи
0
13
10 крейцеров 1809
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 крейцеров 1809 L
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
6
5 крейцеров 1809 L
Средняя цена
380 $
Продажи
0
1
3 крейцера 1809
Средняя цена
50 $
Продажи
0
4
Медные монеты
1 крейцер 1809 L
Средняя цена
35 $
Продажи
0
4
1/4 крейцера 1809 L
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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