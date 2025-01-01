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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1809
Средняя цена2700 $
Продажи
081

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)

Аверс
Реверс
Талер 1809 LДубовая ветвь
Средняя цена2200 $
Продажи
033
Аверс
Реверс
Талер 1809 LПальмовая ветвь
Средняя цена3300 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
Полталера 1809 L
Средняя цена1400 $
Продажи
132
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809 L
Средняя цена590 $
Продажи
031
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1809 L
Средняя цена650 $
Продажи
013

Серебряные монеты (Фридрих Август)

Аверс
Реверс
Талер 1809 L
Средняя цена1600 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
Талер 1809 LДубовая ветвь
Средняя цена1700 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
Полталера 1809 L
Средняя цена980 $
Продажи
045
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809
Средняя цена200 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809 L
Средняя цена120 $
Продажи
072
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809
Средняя цена640 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809 L
Средняя цена1400 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1809 L
Средняя цена590 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1809
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1809 L
Средняя цена1500 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
5 крейцеров 1809 L
Средняя цена380 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1809
Средняя цена50 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1809 L
Средняя цена35 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1809 L
Средняя цена
Продажи
00
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