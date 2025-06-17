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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Талер 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Талер 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC42,273

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалТалер
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2150 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
2539 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1809 L на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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