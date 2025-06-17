НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC42,273
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалТалер
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2150 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Где продать?
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