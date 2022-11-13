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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

20 крейцеров 1809 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 20 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2500 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьVF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Auctiones - 15 июня 2014
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2014
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Münzen & Medaillen - 19 октября 2007
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата19 октября 2007
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Künker - 26 июня 2002
ПродавецKünker
Дата26 июня 2002
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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