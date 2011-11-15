НассауПериод:1808-1864 1808-1864
20 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал20 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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