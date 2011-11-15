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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

20 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 20 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 26 июня 2002
ПродавецKünker
Дата26 июня 2002
СохранностьVF
Цена
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