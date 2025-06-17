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Полталера 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Полталера 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Полталера 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,032 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6887 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC14,490

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалПолталера
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Полталера 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6250 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьVF
Цена
623 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Höhn - 16 июня 2024
ПродавецHöhn
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 495 EUR
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Möller - 9 апреля 2018
ПродавецMöller
Дата9 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьVF
Цена
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Полталера 1809 L на аукционе Möller - 9 июня 2017
ПродавецMöller
Дата9 июня 2017
СохранностьXF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Нассау Полталера 1809 L на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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