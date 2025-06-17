НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Полталера 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,032 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6887 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC14,490
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалПолталера
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Полталера 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6250 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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