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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Серебряные монеты Полталера Фридриха Августа - Нассау

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Полталера 1809

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1809L14,490045
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