НассауПериод:1808-1864 1808-1864
20 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал20 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...4
Где продать?
Для продажи 20 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы