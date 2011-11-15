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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

20 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 20 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе WCN - 29 мая 2025
ПродавецWCN
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Gärtner - 14 октября 2024
ПродавецGärtner
Дата14 октября 2024
СохранностьVF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Naumann - 4 августа 2024
ПродавецNaumann
Дата4 августа 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Rhenumis - 11 июля 2024
ПродавецRhenumis
Дата11 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Möller - 2 декабря 2022
ПродавецMöller
Дата2 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 29 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата29 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 21 июля 2021
ПродавецKünker
Дата21 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Möller - 8 июня 2021
ПродавецMöller
Дата8 июня 2021
СохранностьAU
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе HIRSCH - 19 июня 2020
ПродавецHIRSCH
Дата19 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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