НассауПериод:1808-1864 1808-1864
5 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес1,95 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,975 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал5 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 5 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 360 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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