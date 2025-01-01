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Фридрих Август
5 крейцеров
Серебряные монеты 5 крейцеров Фридриха Августа - Нассау
5 крейцеров 1808-1809
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1808
L
4,000
0
22
1809
L
-
0
1
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