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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Серебряные монеты 5 крейцеров Фридриха Августа - Нассау

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5 крейцеров 1808-1809

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1808L4,0000221809L-01
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