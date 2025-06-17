НассауПериод:1808-1864 1808-1864
5 крейцеров 1808 года L (Нассау, Фридрих Август)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес1,95 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,975 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC4,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал5 крейцеров
- Год1808
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 5 крейцеров 1808 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
Сохранность
12
Где продать?
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