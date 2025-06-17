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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

5 крейцеров 1808 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 5 крейцеров 1808 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 5 крейцеров 1808 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес1,95 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,975 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал5 крейцеров
  • Год1808
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 5 крейцеров 1808 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Münzen Gut-Lynt - 28 марта 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата28 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Künker - 28 сентября 2015
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьF
Цена
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе WAG - 30 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата30 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Westfälische - 17 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата17 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Grün - 16 мая 2012
ПродавецGrün
Дата16 мая 2012
СохранностьXF
Цена
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Нассау 5 крейцеров 1808 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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