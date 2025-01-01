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1808
Монеты Нассау 1808 года
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Серебряные монеты
5 крейцеров 1808 L
Средняя цена
450 $
Продажи
0
22
Медные монеты
1 крейцер 1808 L Утолщенный
Средняя цена
75 $
Продажи
1
22
1 крейцер 1808 L Утолщенный
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 крейцер 1808 L Утолщенный
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 крейцер 1808 L
Средняя цена
45 $
Продажи
0
4
1 крейцер 1808 L
Серебро
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
2
1/4 крейцера 1808 L
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/4 крейцера 1808 L
Золото
Средняя цена
5800 $
Продажи
0
2
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