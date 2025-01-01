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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 крейцеров 1808 L
Средняя цена450 $
Продажи
022

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 L Утолщенный
Средняя цена75 $
Продажи
122
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 L УтолщенныйСеребро
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 L УтолщенныйЗолото
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 L
Средняя цена45 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 LСеребро
Средняя цена1200 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1808 L
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1808 LЗолото
Средняя цена5800 $
Продажи
02
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