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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1808 года L "Утолщенный". Золото (Нассау, Фридрих Август)

Разновидность:Золото

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" Золото - цена золотой монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" Золото - цена золотой монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1808
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1808 года "Утолщенный" со знаком L. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 4614 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 7 октября 2008.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Künker - 7 октября 2008
ПродавецKünker
Дата7 октября 2008
СохранностьAU
Цена
******
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