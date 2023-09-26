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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1808 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1808 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 гр
  • Диаметр22 - 24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC779,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1808
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1808 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1808 L на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Нассау 1 крейцер 1808 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Нассау 1 крейцер 1808 L на аукционе Empire - 12 мая 2022
ПродавецEmpire
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1808 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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