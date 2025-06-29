НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" (Нассау, Фридрих Август)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,3 - 5,6 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC798,510
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1 крейцер
- Год1808
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1808 года "Утолщенный" со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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