flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,3 - 5,6 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC798,510

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1808
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1808 года "Утолщенный" со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Rio de la Plata - 15 декабря 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата15 декабря 2023
СохранностьF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 USD
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Inasta - 25 июня 2022
ПродавецInasta
Дата25 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2022
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Katz - 29 октября 2017
ПродавецKatz
Дата29 октября 2017
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Busso Peus - 20 июня 2015
ПродавецBusso Peus
Дата20 июня 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 29 июня 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата29 июня 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1808 "Утолщенный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет Фридриха АвгустаМонеты Нассау 1808 годаВсе нассауские монетынассауские медные монетынассауские монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы