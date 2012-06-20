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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1808 года L. Золото (Нассау, Фридрих Август)

Разновидность:Золото

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1808 года L Золото - цена золотой монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1/4 крейцера 1808 года L Золото - цена золотой монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1808
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1808 года со знаком L. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 4999 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1808 L на аукционе Künker - 31 октября 2012
ПродавецKünker
Дата31 октября 2012
СохранностьAU
Цена
4022 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1808 L на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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