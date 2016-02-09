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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1808 года L. Серебро (Нассау, Фридрих Август)

Разновидность:Серебро

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года L Серебро - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1808 года L Серебро - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Диаметр22 - 24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1808
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1808 года со знаком L. Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1499 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сервис
Нассау 1 крейцер 1808 L на аукционе Stack's - 20 августа 2019
Нассау 1 крейцер 1808 L на аукционе Stack's - 20 августа 2019
ПродавецStack's
Дата20 августа 2019
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Нассау 1 крейцер 1808 L на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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