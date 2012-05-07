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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1808 года L "Утолщенный". Серебро (Нассау, Фридрих Август)

Разновидность:Серебро

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" Серебро - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1 крейцер 1808 года L "Утолщенный" Серебро - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1 крейцер
  • Год1808
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1808 года "Утолщенный" со знаком L. Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха Августа

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1808 L "Утолщенный" на аукционе Meister & Sonntag - 8 мая 2012
ПродавецMeister & Sonntag
Дата8 мая 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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