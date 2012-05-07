НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1808 года L "Утолщенный". Серебро (Нассау, Фридрих Август)
Разновидность:Серебро
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1 крейцер
- Год1808
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (3)
Цены на аукционах
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Сохранность
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