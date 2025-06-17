НассауПериод:1808-1864 1808-1864
20 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- Номинал20 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 20 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецKlondike Auction
Дата25 июня 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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