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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

20 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 20 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 20 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Klondike Auction - 13 апреля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата13 апреля 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Klondike Auction - 10 января 2024
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Klondike Auction - 10 января 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата10 января 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Klondike Auction - 25 июня 2023
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Klondike Auction - 25 июня 2023
ПродавецKlondike Auction
Дата25 июня 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе HIRSCH - 11 июня 2023
ПродавецHIRSCH
Дата11 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе HIRSCH - 20 ноября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата20 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Stephen Album - 15 мая 2022
ПродавецStephen Album
Дата15 мая 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Rauch - 23 февраля 2019
ПродавецRauch
Дата23 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 21 марта 2018
ПродавецKünker
Дата21 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе HIRSCH - 4 мая 2016
ПродавецHIRSCH
Дата4 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Möller - 19 апреля 2016
ПродавецMöller
Дата19 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2015
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2015
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 L на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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