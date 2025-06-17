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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

10 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 10 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1350 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе WAG - 5 июля 2020
ПродавецWAG
Дата5 июля 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Westfälische - 17 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата17 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2006
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2006
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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