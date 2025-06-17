НассауПериод:1808-1864 1808-1864
10 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал10 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1350 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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