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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

20 крейцеров 1809 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 20 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьVF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Rauch - 23 февраля 2019
ПродавецRauch
Дата23 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Münzen & Medaillen - 25 ноября 2016
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата25 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Busso Peus - 31 октября 2014
ПродавецBusso Peus
Дата31 октября 2014
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Meister & Sonntag - 27 ноября 2012
ПродавецMeister & Sonntag
Дата27 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Künker - 11 октября 2012
ПродавецKünker
Дата11 октября 2012
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе HIRSCH - 11 февраля 2012
ПродавецHIRSCH
Дата11 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе Künker - 26 июня 2002
ПродавецKünker
Дата26 июня 2002
СохранностьVF
Цена
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Нассау 20 крейцеров 1809 на аукционе UBS - 15 сентября 1998
ПродавецUBS
Дата15 сентября 1998
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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