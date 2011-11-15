НассауПериод:1808-1864 1808-1864
20 крейцеров 1809 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал20 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 20 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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