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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1809 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1809 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1809
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворДармштадт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 5263 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1809 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Нассау 3 крейцера 1809 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьF
Цена
Нассау 3 крейцера 1809 на аукционе Teutoburger - 30 ноября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата30 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1809 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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