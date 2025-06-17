НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1809 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,000
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал3 крейцера
- Год1809
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворДармштадт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 5263 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Где продать?
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