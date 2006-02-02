НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1809 года L. Дубовая ветвь (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Разновидность:Дубовая ветвь
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 - 40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC42,273
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1809
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Дубовая ветвь. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2006.
Сохранность
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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