flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1809 года L. Дубовая ветвь (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Разновидность:Дубовая ветвь

Аверс монеты - Талер 1809 года L Дубовая ветвь - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1809 года L Дубовая ветвь - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC42,273

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1809
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1809 года со знаком L. Дубовая ветвь. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2006.

Сохранность
Сервис
Нассау Талер 1809 L на аукционе HIRSCH - 8 февраля 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
889 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе WAG - 13 февраля 2022
ПродавецWAG
Дата13 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Stack's - 7 августа 2020
Нассау Талер 1809 L на аукционе Stack's - 7 августа 2020
ПродавецStack's
Дата7 августа 2020
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 28 мая 2020
ПродавецKünker
Дата28 мая 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 19 июня 2018
ПродавецKünker
Дата19 июня 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 18 декабря 2013
ПродавецKünker
Дата18 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Künker - 20 ноября 2013
ПродавецKünker
Дата20 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1809 L на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет Фридриха ВильгельмаМонеты Нассау 1809 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы