НассауПериод:1808-1864 1808-1864
10 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- Номинал10 крейцеров
- Год1809
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 10 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы