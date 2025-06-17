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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

10 крейцеров 1809 года L (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 10 крейцеров 1809 года L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1809
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
2368 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 28 апреля 2023
ПродавецBusso Peus
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьVF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Heritage - 11 января 2012
Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Heritage - 11 января 2012
ПродавецHeritage
Дата11 января 2012
СохранностьAU50 NGC
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Höhn - 3 декабря 2011
ПродавецHöhn
Дата3 декабря 2011
СохранностьAU
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 18 марта 2008
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 марта 2008
СохранностьXF
Цена
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Нассау 10 крейцеров 1809 L на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2006
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2006
СохранностьXF
Цена
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