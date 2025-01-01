Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Нассау
Период:
1808-1864
1808-1864
Фридрих Август
1808-1815
Фридрих Вильгельм
1808-1815
Вильгельм
1816-1839
Адольф
1839-1864
Главная
Каталог
Цена монет Нассау
Фридрих Вильгельм
10 крейцеров
Серебряные монеты 10 крейцеров Фридриха Вильгельма - Нассау
10 крейцеров 1809
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1809
L
0
13
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Нассау
Каталог монет Фридриха Вильгельма
Все нассауские монеты
нассауские монеты номиналом 10 крейцеров
Нумизматические аукционы