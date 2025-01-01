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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Серебряные монеты 10 крейцеров Фридриха Вильгельма - Нассау

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10 крейцеров 1809

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1809L013
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